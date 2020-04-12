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مفاجأة.. مانشستر سيتي يتقدم علي برشلونة في سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

  

ذكرت العديد من التقارير الإنجليزية تقدم نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي علي حساب نظيره نادي برشلونة الاسباني في سياق التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال قارة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأشارت العديد من التقارير الأوربية اهتمام نادي برشلونة الاسباني الكبير بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد تراجع مستوى المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز لكن رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في التعاقد مع مهاجم وضعت ادارة البارسا في مأزق كبير.

 

وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن إدارة نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بقيادة رجل الأعمال الإماراتي منصور بن زايد مشتعدة لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي والبالغ 111 مليون يورو.

 

بينما ذكرت تقارير اسبانية رغبة اللاعب الدولي الأرجنتيني في الذهاب لصفوف نادي برشلونة الاسباني لمزاملة مواطنه النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي في صفوف النادي الكتالوني.

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