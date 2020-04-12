مؤلف النهاية لـ"الفجر الفني": المسلسل مصري أصيل.. وهذه أصعب شخصية واجهتني

في البداية ..كيف جاءت فكرة مسلسل "النهاية" ؟



هل عندما كنت تكتب كنت تضع أبطال العمل في ذهنك لكل شخصية؟

ما أصعب الشخصيات التي واجهتك أثناء الكتابة؟



هل انتهيت من تصوير جميع مشاهد النهاية.. وأين تم التصوير؟



كيف كانت كواليس العمل مع يوسف الشريف؟



هذه ليست أول مرة أقدم عمل مع الفنان يوسف الشريف، فهناك أكثر من مرة اشتغلنا فيها، وهناك درجة تفاهم واحترام كبيرة بيني وبين يوسف، لذلك نكرر العمل مع بعض، وأنا سعدت جداً بالعمل معه وأتمني المسلسل ينال إعجاب الجمهور.





فكرة "النهاية" شبيهة بالأعمال الأجنبية ..هل تم اقتباسها من أي عمل درامي أجنبي؟



العمل مصري أصيل والفكرة ليست مأخوذة من أعمال أخرى سواء أجنبية أو مصرية، فهي فكرة جديدة لم يسبق لها في تاريخ الدراما.





ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك؟



أحب مسلسل "الصياد"، واعتبره من أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها، وهذا العمل أيضاً كان مع يوسف الشريف.





ما تعليقك على انتشار المنصات الإلكترونية؟



المنصات الإلكترونية هى المستقبل، وهذا الشيء كنا متوقعينه من أربع سنوات، وستكون المشاهدة خلال الفترة المقبلة من خلال المنصات الإلكترونية.







في نهاية حديثنا ..مانصيحتك لأي مؤلف مبتدئ؟



أن يكون غزير الإنتاج، بمعني أن يحدد لنفسه كل يوم وقت محدد للكتابة، ولا ينتظر التعاقد مع عمل، فلابد كل يوم أن يكتب وينمي موهبته.

بدأ مشواره فى الكتابة بمسلسل الرسوم المتحركة "السندباد البحرى"، وبهذا العمل استطاع أن يلفت الأنظار إليه، وحصل من خلاله على أكثر من 27 جائزة محلية ودولية ثم تتابعت أعماله للأطفال وكان أهمها مسلسل "بكار"، بأجزائه التسعة كما اشترك فى كتابة المسلسل الشهير "عالم سمسم"، بعد ذلك اتجه لكتابة مسلسلات السيت كوم وقام بتكوين أول ورشة كتابة احترافية فى العالم العربى، وقد انجزت هذه الورشة تحت قيادته مسلسلات "راجل وست ستات" بأجزائه و"تامر وشوقية" بأجزائه و"العيادة"، بأجزائه و"عائلة الأستاذ أمين"، وتعد هذه الأعمال أهم مسلسلات السيت كوم كما أنها ساهمت فى تغيير الكوميديا التليفزيونية، بعد ذلك اتجه عمرو للكتابة السينمائية وكان أول أعماله فيلم "ولاد العم"من إخراج 'شريف عرفة".أجري "الفجر الفني" حوار خاص مع المؤلف عمرو سمير عاطف، الذي تحدث فيه عن فكرة مسلسل "النهاية"، أصعب الشخصيات التي واجهته أثناء كتابة أبطال العمل، كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف.وإلى نص الحوار:الفكرة مشتركة بيني وبين الفنان يوسف الشريف، ففى البداية اقترح على يوسف الشريف إنه يريد تقديم عمل تدور أحداثه في المستقبل، فرحبت بالفكرة وبدأت الكتابة فيها بتفاصيل وخطوط درامية.هناك بعض الشخصيات أبطاله حضروا في ذهني عندما كنت أكتب مثل عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، محمد جمعة.شخصية الرجل الشرير، وهذه الشخصية يجسدها الفنان فتحي عبد الوهاب.متبقي فقط يومين على نهاية التصوير، تم التصوير في الأردن لأن طبيعة المكان مناسبة للحدث، كما تم التصوير في مصر.