بشرة خير.. تراجع الإصابات في عدد من الدول

يعيش العالم، حالة من القلق بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث انتشر فيأاكثر من 202 دولة حول العالم، ويعيش أكثر من مليار ونصف شخص حول العالم في الحجر الصحي، وتخطت عدد الإصابات مليون ونصف شخص، ولكن هناك بشرى صحية بشأن تراجع الإصابات في عدد من البلدان.





1- بؤرة الفيروس

أعلنت سلطات مقاطعة "هوباي" الصينية، أول بؤرة تفشي لوباء فيروس كورونا المستجد، الأحد، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو حالات إصابة السبت.





وكشف لجنة الصحة الوطنية، أن الصين كشفت عن 99 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 97 حالة لمسافرين من الخارج بزيادة عن 46 حالة جديدة ظهرت قبل يوم أعلنت الصين عن 63 حالة إصابة بدون أعراض بالإضافة إلي 34 حالة.





2- تراجع الوفيات

تراجعت حالات الوفيات بكورونا في الصين منذ أسابيع بعدما انتشر الوباء في مدينة ووهان، وكان أكثر من نصف الاصابات من الخارج في شنغهاي مركز الصين التجاري.





وأعلنت السلطات الصينية، أنها لم تسجل أي وفاة من بسبب كورونا، في الساعات الماضية، للمرة الثانية منذ انتشار الفيروس بالبلاد، أعلنت السلطات الصينية، في 7 أبريل الجاري، أنها لأول مرة لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس، منذ إحصائها الوفيات في يناير الماضي.





ووصلت إصابات كورونا في الصين 82 ألفا و52، توفي منهم 3 آلاف و339 شخص، بينما شفي 77 ألفا و575 مصابا، وتمكنت الصين من السيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.





3- إيطاليا

وكشفت السلطات الإيطالية، مساء الأحد، تسجيل 431 وفاة بفيروس الكورونا خلال الساعات الماضية، هو ما يمثل أقل حصيلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.





ولم يسبق، حدوث تراجع عدد الوفيات منذ( 19 مارس تسجيل 427 وفاة) عن 500، قلت الحصيلة اليومية التي قدمها الدفاع المدني بحوالي الثلث عن حصيلة السبت 619 شخص





4- الأردن

وكشف مسئول أردني، أن حظر التجول أتى ثماره بوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث لم تسجل أي إصابات الجمعة منذ أسابيع.





وكشف العميد الركن مازن الفراية، مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المملكة، مساء السبت، أن حظر التجول، ونتائج فحوصات الجمعة كانت صفر إصابة حيث أجرينا 1570 فحص خلال يوم واحد"، مؤكدا أن السلطات تسمح للمواطنين بالتسوق من المحلات والصيدليات القريبة من منازلهم من الساعة العاشرة من صباح الأحد وحتى الساعة السادسة مساء.





وأضاف الفراية، في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، أن "التزام المواطن منع الوباء وتمدده، طلبت السلطات الأردنية من المواطنين البقاء في المنازل لمدة 48 ساعة من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة.





وقال الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، في كلمة وجهها للشعب الأردني مساء الجمعة، "قريبًا، تقام الصلوات في المساجد والكنائس وتعود الحياة للشوارع والأسواق.



