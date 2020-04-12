وزير الاتصالات: لن يتمكن المواطن من صرف منحة العمالة غير المنظمة في هذه الحالة

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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا إنهم نظموا مع وزارة القوى العاملة لوصول رسائل نصية للمستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنه يتم تنظيم صرف المنحة عن طريق الأرقام التليفونية، متابعًا: "إللي مسجل رقمه غلط ممكن يدخل على الموقع ويصلح الرقم".



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن كل جهات الدلة والوزارات تتضافر لإتمام عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة بدون تزاحم وبدون وقوع أي ضرر على المواطنين.



وتابع: "سيطلب من المواطن جهاز المحمول الذي تلقى عليه رسالة التفاصيل قبل الدخول لمنفذ الصرف"، موضحًا أنه بدون رسالة موعد ومكان الصرف لن يتمكن المواطن من صرف المنحة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.