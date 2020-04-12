مفاجأة.. زيدان يطلب ضم صفقتين من العيار الثقل إلى ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد سيستهدف تحركات كل من لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا ومهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج براوت هالاند هذا الصيف.





يُزعم أن ريال مدريد يحاولون أخيرًا إبرام صفقة مع اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ووفقا لصحيفة AS ، فإن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان حريص أيضًا للحصول على خدمات هالاند.





يدعي التقرير أن زيدان ينظر إلى هالاند صاحب الـ 19 عامًا ، الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند قادما من ريد بول في يناير الماضي ، باعتباره اللاعب المثالي لإضافة لاعب شباب إلى الفريق الاول تحت السن.





ارتبط اسم مانشستر يونايتد بقوة بهالاند ايضا قبل أن يكمل دورتموند ضمه ، الذي سجل 12 مرة في 11 مباراة لصالح دورتموند في جميع المسابقات.



