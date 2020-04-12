أحمد زاهر ينعى والدة دنيا عبد العزيز: "كنتي ليا أكتر من أمي"

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نعى الفنان أحمد زاهر، والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، التي وافتها المنية اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث قام "زاهر" بنشر صورة تجمع دنيا عبد العزيز مع والدتها الراحلة، وكتب قائلا: "البقاء لله والدوام لله توفيت والدة صديقتي وأختي دنيا عبد العزيز ربنا يرحمك ويحسن اليكي ويدخلك فسيح جناته يا حبيبة قلبي".



وتابع "زاهر" قائلا: "كنتي ليا أكتر من أمي أحن وأطيب وأجدع أم في الدنيا، ربنا يرحمك يا حبيبتي يا جودي".



واختتم عبراته قائلا: "أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".





وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: الله يرحمها ويصبركم على فراقها.



يذكر أن توفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها حتى الأن.



