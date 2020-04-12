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موقف الأهلي من تقليص الأجانب في الموسم المقبل

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أفادت تقارير صحفية بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أعرب عن تحفظه الشديد على فكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية خلال الموسم المقبل.


وكشفت التقارير الصحفية أن سيد عبد الحفيظ صرح أن مثل هذه الأفكار يجب أن تتم في ظروف عادية وأن يكون هناك إخطار مسبق للأندية حتى ترتب أمورها بشكل يتناسب مع ظروفها.


وذكرت التقارير الصحفية أن سيد عبد الحفيظ أشار إلى أنه هناك لاعبين مرتبطين بعقود تستمر لعدة مواسم سواء في الأهلي أو أندية أخرى فكيف يمكن أن تُبلغ اللاعب بفسخ تعاقده في نهاية الموسم.


وألمحت التقارير الصحفية أن سيد عبد الحفيظ أعرب عن تساؤله إذا كان هناك لاعب سيقبل أن تفسخ تعاقده دون أن نمنحه كل حقوقه، وهذا الأمر يعني أنه هناك خسائر كبيرة سوف تتحملها الأندية سواء مادية أو فنية خاصةً أن الاهلي على سبيل المثال تكون تعاقداته مع لاعبين أجانب وفقًا لاحتياجاته الفنية وتماشيا مع وجهة نظر المدير الفني الذي يطلب عناصر محددة تساعده في تنفيذ فكره على أرض الملعب.

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