أزمة كورونا تؤجل صفقة القرن في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية فرنسية بأن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني قد توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن هذه الصفقة كانت في آخر مراحل حسمها قبل عدة أسابيع ولكنها توقفت بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن موقع باريس تيم الفرنسي أن هذه الصفقة التي كانت على وشك الإنتهاء سيتم تأجيلها بشكل شبه مؤكد وأنها لن تتم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي سيستمر لموسم آخر مع باريس سان جيرمان الفرنسي وسيكون صيف 2021 هو الحاسم في هذا الشأن.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الممكن أن يستطيع باريس سان جيرمان تجديد عقد نجمه الفرنسي الذي ينتهي في صيف 2022 أو يبيعه في 2021 حتى لا يرحل مجانًا بعد عام.