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سهم "الشروق الحديثة للطباعة والتغليف" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الأحد 12/أبريل/2020 - 08:51 م
نيفين سمير
تصدر سهم الشروق الحديثة للطباعة و التغليف الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 20.8 جنيه ، وجاء في المركز الثاني سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 6.7 جنيه ، ثن جاء في الترتيب الثالث سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 9.7% وبسعر 0.768 جنيهـ ثم سهم المهندس للتأمين بنسبة9.5% وبسعر 8.7 جنيه ، وأخيراً في الترتيب الخامس سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 8.2% وبسغر 0.448 جنيه.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.899 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.
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