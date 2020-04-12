سهم "الشروق الحديثة للطباعة والتغليف" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم













تصدر سهم الشروق الحديثة للطباعة و التغليف الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 20.8 جنيه ، وجاء في المركز الثاني سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 6.7 جنيه ، ثن جاء في الترتيب الثالث سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 9.7% وبسعر 0.768 جنيهـ ثم سهم المهندس للتأمين بنسبة9.5% وبسعر 8.7 جنيه ، وأخيراً في الترتيب الخامس سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 8.2% وبسغر 0.448 جنيه.



