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بريطانيا: من الصعب إعلان موعد محدد لاستئناف "جونسون" عمله

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:46 م
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، مساء اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء بوريس جونسون يقضي فترة نقاهة في مقر سكنه الريفي، وأنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد موعد عودته إلى العمل"، موضحاً أن "جونسون يرتاح في مقره الريفي... أنا سعيد لمغادرته المستشفى وتماثله للشفاء".

وأضاف هانكوك: أنه "لا توجد أي توصيات حول مدة راحته، سيكون قرارا يتخذه أطباؤه، وتعمل الحكومة بفعالية وبطريقة مثالية، وفقا للاستراتيجية الموضوعة".

وأفاد مكتب جونسون، في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس الوزراء غادر مستشفى "سانت توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وطلب جونسون، الذي أعلن يوم 27 مارس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد من وزير الخارجية دومينيك راب، تولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني خلال هذه الفترة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,834 مليون إصابة، بينهم أكثر من 113 ألف حالة وفاة، وأكثر من 420 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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