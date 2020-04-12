بريطانيا: من الصعب إعلان موعد محدد لاستئناف "جونسون" عمله





قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، مساء اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء بوريس جونسون يقضي فترة نقاهة في مقر سكنه الريفي، وأنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد موعد عودته إلى العمل"، موضحاً أن "جونسون يرتاح في مقره الريفي... أنا سعيد لمغادرته المستشفى وتماثله للشفاء".





وأضاف هانكوك: أنه "لا توجد أي توصيات حول مدة راحته، سيكون قرارا يتخذه أطباؤه، وتعمل الحكومة بفعالية وبطريقة مثالية، وفقا للاستراتيجية الموضوعة".





وأفاد مكتب جونسون، في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس الوزراء غادر مستشفى "سانت توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وطلب جونسون، الذي أعلن يوم 27 مارس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد من وزير الخارجية دومينيك راب، تولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني خلال هذه الفترة.



