ريال مدريد يدرس العودة للتدريبات





يدرس ريال مدريد الإسبانى العودة للتدريبات خلال الأيام القادمة، بعدما توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن دراسة أندية الليجا، العودة للتدريبات، بعدما قرر فريق ريال سوسيداد إستئناف تدريباته.





وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن المرينجي يدرس العودة للتدريبات، وأن الفريق الطبي بالنادي بقيادة الطبيب نيكو ميهيتش قام بوضع بروتوكول سلامة للفريق وهو ما سيتم متابعته بمجرد عودتهم الى التدريبات الجماعية.





ويذكر أن النادى الملكي لم يقرر حتي الان العودة للتدريبات ولكن الأمر تحت الدراسة.