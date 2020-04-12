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نجم مانشستر يونايتد يختار الافضل بين رونالدو وميسي

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:05 م
رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
أحمد عصام
تحدث اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على الافضل في العالم لكرة القدم خلال السنوات الماضية بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال ماتيتش في تصريحات صحفية : "ابني يقول رونالدو الافضل دائما، ولكن بالنسبة لي هُم مختلفون، حيث كان لدى رونالدو موهبة بالطبع لكن نجاحه يعود إلى العمل الشاق".

وتابع : "ميسي موهبة وعمل على نفسه أيضاً، ةفي آخر 15 سنة كانوا هُم الأفضل، ومن الصعب أن تبقى في القمة لمدة طويلة، وربما هم الأفضل في التاريخ".

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما الثنائي الأبرز بكرة القدم في الـ10 سنوات الأخيرة، حيث يتنافسان كل موسم على جائزة البالون دور.

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