والدة نيمار تقلب مواقع التواصل الاجتماعي بزواجها الجديد

أثارت نادين سانتوس والدة نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها الزواج من شاب يصغرها بـ33 عاما.





زواج والدة نيمار دا سيلفا

ونشرت نادين سانتوس صاحبة الـ55 عاماً والدة نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، احتفالاً بزواجها من أحد الشباب البالغ من العمر 22 عاماً ويصغرها بـ33 عام.





وهنئ تهنئة والد نيمار دا سيلفا لزوجته السابقة الجدل أيضاً حيث أن الشاب الذي تزوجته يصغر ابنها بـ6 سنوات.

ويعد نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أبرز اللاعبين البرازيليين في السنوات الماضية، حيث يرغب نادي برشلونة الإسباني في استعادته مجددا لصفوف الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.



