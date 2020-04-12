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"هيرميس " تحتل الترتيب الثالث بالأسهم الأكثر إنخفاضاً في البورصة اليوم
الأحد 12/أبريل/2020 - 09:00 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي تباين بأداء المؤشرات ، وننشر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم كالاتي :
الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
1- سهم رواد السياحة - رواد بنسبة تراجع 4.6% وبسعر 9 جنيه.
2- سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية " راميدا" بنسبة 4.1% وبسعر 4.2 جنيه.
3- سهم المجموعه الماليه هيرمس القابضه بنسبة 3.8% وبسعر 10.9 جنيه .
4- سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 3.6% وبسعر 2.6 جنيه.
5- سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 3.6% وبسعر 1.28جنيه.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم
صدر سهم الشروق الحديثة للطباعة و التغليف الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 20.8 جنيه ، وجاء في المركز الثاني سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 6.7 جنيه ، ثن جاء في الترتيب الثالث سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 9.7% وبسعر 0.768 جنيهـ ثم سهم المهندس للتأمين بنسبة9.5% وبسعر 8.7 جنيه ، وأخيراً في الترتيب الخامس سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 8.2% وبسغر 0.448 جنيه.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.899 مليار جنيه.
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