المركزي الاوروبي: الركود في منطقة اليورو أكثر حدة من بقية العالم

قال لويس جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إنه من المرجح أن تشهد أوروبا ركودا أكثر حدة عن بقية العالم.













ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جويندوس القول في حوار مع صحيفة إسبانية: "في منطقة اليورو، السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سوف نرصد بعض دلالات النمو ابتداء من الربع الثالث، ولكن سوف يتعين علينا الانتظار حتى 2021 لنرى انتعاشا ملموسا في النشاط الاقتصادي".









وأضاف "على أي حالة لن يتمكن عام 2021 من تعويض كل التدهور الذي حدث عام 2020".









ويضخ البنك المركزي الأوروبي أموالا غير مسبوقة في حزم تحفيز نقدية للاقتصاد.









واتفق وزراء مالية هذه الدول على تقديم حزمة تحفيز مشتركة بقيمة 540 مليار يورو.









كما تعهد صانعو السياسات بشراء ديون بقيمة أكثر من تريليون يورو ( 1 .1 تريليون دولار).









وقد سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام، كما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 10% خلال الفترة الحالية.



