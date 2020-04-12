Advertisements

المركزي الاوروبي: الركود في منطقة اليورو أكثر حدة من بقية العالم

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:08 م
البنك المركزي الأوربي
البنك المركزي الأوربي
قال لويس جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي،  إنه من المرجح أن تشهد أوروبا ركودا أكثر حدة عن بقية العالم.



 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جويندوس القول في حوار مع صحيفة إسبانية: "في منطقة اليورو، السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سوف نرصد بعض دلالات النمو ابتداء من الربع الثالث، ولكن سوف يتعين علينا الانتظار حتى 2021 لنرى انتعاشا ملموسا في النشاط الاقتصادي".


 وأضاف "على أي حالة لن يتمكن عام 2021 من تعويض كل التدهور الذي حدث عام 2020".


 ويضخ البنك المركزي الأوروبي أموالا غير مسبوقة في حزم تحفيز نقدية للاقتصاد.


 واتفق وزراء مالية هذه الدول على تقديم حزمة تحفيز مشتركة بقيمة 540 مليار يورو.


 كما تعهد صانعو السياسات بشراء ديون بقيمة أكثر من تريليون يورو ( 1 .1 تريليون دولار).


 وقد سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام، كما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 10% خلال الفترة الحالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تداعيات فيروس كورونا الفيروس كورونا الركود فى الدول الاوربية البنك المركزي الأوربي

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة.. الإثنين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ 13 دقيقة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

"بلومبرج": تباطؤ نمو الاقتصادات الرئيسية في العالم

ديلى ميل: الاقتصاد الإيطالى يدخل فى ركود بعد تعرضه لانتكاسة جديدة

الاقتصاد الألماني يتجه نحو الركود مع تراجع معنويات العمل مرة أخرى

استمرار الطلب على الوظائف ينقذ اقتصاد أوروبا من الركود

مؤشرات البورصات الأوربية تغلق على تباين مع ترقب اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي الألماني: الاقتصاد معرض للتقلص مرة أخرى في الربع الثالث من العام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي