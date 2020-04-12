ارتفاع الوفيات بتونس إلى الـ31 جراء الكورونا

تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 10 أفريل 2020، تم إجراء 562 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 172 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 205 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 59 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 89 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 43 تحليلا).





ولقد تم تسجيل 36 تحليلا إيجابيا، 14 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و22 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 707 حالة مؤكدة من بين 11238 تحليلا جمليا.





وتتوزع الحالات، على 23 ولاية كالآتي:





تونس 167

أريانة 83

بن عروس 71

منوبة 35

نابل 12

زغوان 03

بنزرت 17

باجة 03

جندوبة 01

الكاف 05

سوسة 62

المنستير 35

المهدية 12

صفاقس 31

القيروان 06

القصرين 02

سيدي بوزيد 05

قابس 13

مدنين 65

تطاوين 20

قفصة 18

توزر 01

قبلي 40





عدد الوفيات 31 : تونس (4)، أريانة (4)، بن عروس (2)، منوبة (4)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (4)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1) ، مدنين (2)، تطاوين (1).





ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2350 شخصا، من بينهم 420 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.





وقد تم إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التايخ للحجر الصحي الذاتي.





هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.





وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون، وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.