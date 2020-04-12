مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

اتخذ النادي الأهلي قرار صادم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق.

وأعلن نادي بيراميدز أمس السبت رسميا التعاقد مع أحمد فتحي لينضم للفريق بداية من الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

وتفكر لجنة التخطيط بالنادي الأحمر في تجميد أحمد فتحي مع الفريق حتى ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إعلان انضمامه لصفوف بيراميدز.

وتركت لجنة التخطيط قرار تجميد أحمد فتحي من عدمه في يد السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء ليحسمه خلال الفترة القادمة.

يذكر أنه على الرغم من توقيعه إلى نادي بيراميدز ولكن لا يمكن لفتحي أن يشارك مع الفريق قبل بداية الموسم القادم.