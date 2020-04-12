نجم المصري: فتحي مثل أي لاعب في الدوري المصري

أكد أحمد ياسر نجم المصري البورسعيدي بالأرقام أن أحمد فتحي نجم وجوكر الأهلي والمنتقل حديثاً إلى صفوف براميدز لا يختلف عن أي لاعب آخر يلعب في مركزه في الدوري المصري.





وكان براميدز أعلن في الفترة الأخيرة عن ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقد النجم الدولي مع الأهلي.





وقال ياسر في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس:"دعونا نتحدث بالأرقام .. ماذا قدم أحمد فتحي في الموسم الحالي ؟ ربما ساهم في هدفين فقط أو ثلاثة أهداف مثله مثل أي ظهير آخر في الدوري".





واختتم ياسر تصريحاته قائلاً:"نسمع عن أرقام كبيرة جدًا هذه الأيام ولو بهذا المقياس فمحمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل كان سيتقاضى 100 مليون جنيه إذا كان يلعب في الوقت الحالي".



