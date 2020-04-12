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محمد رمضان ينعى والدة دنيا عبد العزيز: "أرق وأطيب الناس"

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:47 م
محمد رمضان
محمد رمضان
روان هيثم
نعي الفنان محمد رمضان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز التي وافتها المنية اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب"رمضان" على هذه الصورة قائلا: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا ارق واطيب الناس، جودي والدة صديقتي دنيا عبد العزيز ربنا يصبر قلبك".


وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: الله يرحمها يارب ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن توفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها حتى الأن.

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