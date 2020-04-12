وزير الصحة يؤدي زيارة ميدانية إلى مستشفى الصادق المقدم بجربة

أدى وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، ظهر اليوم الأحد 12 أفريل 2020، زيارة ميدانية إلى جزيرة جربة التابعة لولاية مدنين.





وقد اطلع الوزير خلال الزيارة، على التدابير التي وقع إتخاذها بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم، في إطار إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد والإحاطة والتكفل بالمصابين بهذ المرض.





وقد عبّر المكي بالمناسبة، عن إرتياحه للإجراءات الدقيقة والصارمة، التي تم إعتمادها من قبل الإدارات الصحية والمسؤولين بالإدارات المحلية والجهوية لفرض إحترام مختلف عناصر الحجر الصحي العام، وذلك في إطار حماية الأمن الصحي بهذه الجزيرة.