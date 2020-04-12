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ريال مدريد يضحي بلاعبيه من أجل عيون هاري كين

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:19 م
هاري كين
هاري كين
محمد جمال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة ريال مدريد الإسبانى المُلحة فى التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام هوتسيبير وقائد منتخب إنجلترا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الريال يقوم بإغراء السبيرز من أجل بيع كين، ويُقدم لاعبيه جاريث بيل وجيمس رودريجيز من أجل الحصول على خدمات هاري كين.

وأشارت الصحيفة أن الريال يرغب بشدة فى التعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير بتقديم رودريجيز وبيل ومقابل مادي، من أجل الحصول على خدمات كين.

ويذكر أن الصفقة ستتخطي ال 200 مليون يورو فى حال إن تمت للمرينجي.

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