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بعد رفض المستشفى التحليل له.. فنان شهير يُصاب بالكورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:57 م
فنان شهير
فنان شهير
مي مرسي
أعلنت بعض الصحف والمواقع الفنية الشهيرة إصابة مغني الموسيقى الريفية ستورجيل سيمبسون، وذالك بعد اجرائه تحليل فيروس كورونا وتبين ايجابية التحاليل وتأكيد اصابيته ب"كوفيد-19".

وتواصل "سيمبسون" مع جمهوره وأصدقائه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتحدث عن قصة اصابته بفيروس كورونا ورفض المستشفى أن يحلل ستورجيل التحليل الخاص بكوفيد-19 رغم سوء حالته بسبب الاعراض الواضحة وهي الحمى وارتفاع ضغط الدم وآلام شديدة في المعدة.

وذكر ستورجيل أنه كان في رحلات متتالية منذ شهر يناير الماضي بالتوالي من أوروبا الغربية إلى جنوب شرق الولايات المتحدة ثم عاد إلى المنزل في شهر نصف مارس لتظهر عليه هذه الأعراض ويجري التحليل ويتأكد من اصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن ستورجيل سيمبون قدم عدد كبير من الأعمال الفنية والتي أبرزها " You can have the crown"،" all around you"،" The dead don't die" و" Fastest horse in the town"

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كوفيد-19 ستورجيل سيمبون الفيروس كورونا الفنى الفجر اخبار الفجر الفني

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