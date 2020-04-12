بعد انتحار شاب.. ضبط المسؤولين عن مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان

أدى سقوط شاب عشريني العمر من فوق مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان، تسبب في إغلاقها، وذلك حسبما أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من القائمين عليها، وتم اقتيادهما إلى ديوان المركز، للتحقيق معهما حول إدارتها المصحة دون تراخيص.





وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب، مفاده بورود إشارة للعقيد محمد نشأت مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بسقوط شاب من مصحة لعلاج الإدمان بدائرة المركز.





وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





قوة أمنية قادها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، ومعاونه الرائد مصطفي عثمان، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب عشريني العمر، مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.





وأجريت التحريات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت إلى أنه تم إيداعه داخل المصحة منذ حوالي أسبوعين لتلقى العلاج اللازم، وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من أحد طوابق المصحة مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة.





وأغلقت قوات الأمن بالجيزة المصحة المشار إليها، لكونها غير مرخصة، وتم اقتياد العاملين والنزلاء بالمصحة إلى ديوان المركز، لتولي التحقيق معهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ومن جهة أخرى، مازال رجال مباحث الجيزة يواصلون جهودهم لتحديد مكان هروب الأب المتهم بحرق وجه طفلته بـ"ماء نار"، وقطعه بـ"شفرات حلاقة حادة" نكاية في والدتها عقب انفصالها عنه.





التقرير الطبي المبدئي للطفلة "آية" ضحية تعذيب الأب الذي حصلت عليه بوابة الفجر، أفاد بوجود حرق بالوجه مادة كاوية وجروح في الوجه وتم عمل غرز أولية داخل غرفة العمليات.





ومن جانبه، وعد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، والدة الطفلة "آية" ضحية، بمخاطبة وزارة الصحة للتكفل بعلاج الطفلة، على نفقة الدولة، أو التواصل مع إحدى المستشفيات الخاصة لعلاجها بالمجان دون تحمل مبالغ مالية.



