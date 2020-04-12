رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: مبادرات المركزي جاءت في توقيت حاسم

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قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي جاءت في توقيت حاسم ومهم، لافتًا إلى أن أهم ما في هذه المبادرات هو سرعة اتخاذ القرار في توقيت إذا تأخرت فيه الدولة لشهر إضافي كانت أثارة لن تكون بالشكل القوي حاليًا.



وأوضح "خضير"، في لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مبادرات البنك المركزي جميعها متكاملة مع قرارات الحكومة الذين تحركوا سويًا للتصدي للتحديات الاقتصادية التي نواجهها، للتخفيف من الآثار الاقتصادية بصورة شاملة وسريعة، كذلك مواجهة بعض التحديات التي أصابت الشركات المتعثرة وقطاع السياحة.



وأضاف أن البنك المركزي أطلق منظومة وحزمة من الإجراءات الداعمة للاقتصاد في نواحي مختلفة ستكون لها أهمية شديدة في المرحلة القادمة؛ نظرًا لأن البنك المركزي والحكومة أخذوا خطوات بشكل استباقي في مواجهة أزمة كورونا.



وأشار إلى أن أثر القرارات الاقتصادية التي صدرت في هذه التوقيت، إذا كانت صدرت في وقت سابق منذ 4 أشهر، أثرها لن يكون بنفس القوة التي ظهرت عليها حاليًا، ما أثر في فتح آفاق الاستثمارات المتنوعة وخفض تكلفة التمويل.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

