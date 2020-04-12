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التحالف العربي يوثق 241 خرقا حوثيا لهدنة اليمن خلال 48 ساعة

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:46 م
تركي المالكي
تركي المالكي
وكالات
أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، توثيق 241 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة.

وأكد التحالف العربي استمرار التحالف والجيش اليمني في الالتزام بوقف إطلاق النار الشامل باليمن

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، إن ميلشيا الحوثي استخدمت كافة أنواع الأسلحة، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية أثناء خرقها لوقف إطلاق النار باليمن.

وأضاف المالكي أن التحالف العربي يطبق أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بقواعد الاشتباك.

وفي وقت سابق الأحد، وثّق الجيش اليمني 40 انتهاكا حوثيا للهدنة الإنسانية، التي دخلت يومها الرابع دون غارات للتحالف.

وأكد مصدر عسكري، أن المليشيا الحوثية واصلت حشد عناصرها إلى مديرية صرواح بالتزامن مع قصف صاروخي استهدف مدينة مأرب، شرقي البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن الخروقات الحوثية تنوعت بين الهجمات لمحاولة التقدّم وإطلاق الصواريخ على المنازل والأحياء والمعسكرات، واستحداث الخنادق والتحصينات وحشد التعزيزات، والضرب على مواقع الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة المتوسّطة.

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هدنة توثيق اليمن الحوثيين التحالف العربي 241 خرق

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