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محافظ قنا: تطهير ٦٠٣ منشأة و٣٨ شارع و٤ مواقف أجرة و٣ مواقع للعمل

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن قوص ونقاده والوقف والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة المياه ومؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الشباب المتطوعين قاموا اليوم بتطهير عدد ٦٠٣ منشأه و٣٨ شارع و٤ مواقف لسيارات الأجرة و٣ مواقع للعمل.

أوضح الداودى أن المنشآت التى تم تطهيرها شملت ٣٣ مؤسسة حكومية، ٤٦٢ منزل، ١٠٨ محل يأتى ذلك استمرارًا لحملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من إحتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

وفي سياق آخر قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه التقى بالمحاسب محمود عبدالوهاب رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا والمحاسب محمد فاضل الجندي مدير عام هيئة البريد بقنا لبحث استعدادات مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي لصرف منحة المستحقين من العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

وأوضح الداودي أنه سيتم بدءً من غدًا الاثنين وحتي الخميس المقبل صرف منحة العمالة غير المنتظمة لحوالي 50 الف مواطن من العمالة غير المنتظمة خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بقري ومراكز المحافظة، داعيا المواطنين المستحقين بعدم التوجه لصرف المستحقات الا بعد استلام رسالة نصية علي رقم الموبايل الخاص بالمستحق محدد بها يوم وتاريخ الصرف لتجنب حدوث تزاحم اوتكدس، واضاف انه عقب انتهاء المدة المحددة للصرف سيتم تخصيص يوم اخر من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.

ووجه محافظ قنا مديري مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني لعمل التجهيزات اللازمة بمقرات الصرف وأماكن الانتظار وتنظيم حركة المواطنين لمنع حدوث تزاحم واتباع الاجراءات الوقائية السليمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


جدير بالذكر أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".


وفي سياق آخر أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ان الدولة ستقوم بتكريم الأطقم الطبية والمتطوعين والعاملين فى المجال الصحى بشكل لائق على جهودهم الحثيثة في أداء الواجب الطبي والوطني فهم يخوضون معركة في الصفوف الأمامية بالنيابة عن الشعب المصري في الفترة الحالية ضد فيروس كورونا.

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