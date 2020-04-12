Advertisements

وزير الصحة يؤدي زيارة للمستشفى الجهوي بتطاوين

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تحوّل وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، ظهر اليوم الأحد 12 أفريل 2020 إلى ولاية تطاوين، للوقوف على إنجاح تنفيذ مكونات الخطة الوقائية والعلاجية، التي تم إعتمادها بالجهة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

كما اطّلع المكي على مسار كوفيد-19 الذي تم وضعه للإحاطة والتكفل بمرضى هذا الوباء، وقد أسدى وزير الصحة بالمناسبة تشجيعاته لكل الإطارات الطبية وشبه الطبية وأعوان الصحة، للجهود التي ما انفكوا يبذلونها لمجابهة هذا الوباء، مؤكدا إستعداد الوزارة التام لتلبية حاجيات الجهة تحسبا لكل الطوارئ.

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تعلن خبرًا سارًا للمصرين العالقين في الخارج(فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي