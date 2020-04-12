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وزير الصحة يؤدي زيارة للمستشفى الجهوي بتطاوين
الأحد 12/أبريل/2020 - 09:54 م
مروى الجلاصي
تحوّل وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، ظهر اليوم الأحد 12 أفريل 2020 إلى ولاية تطاوين، للوقوف على إنجاح تنفيذ مكونات الخطة الوقائية والعلاجية، التي تم إعتمادها بالجهة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
كما اطّلع المكي على مسار كوفيد-19 الذي تم وضعه للإحاطة والتكفل بمرضى هذا الوباء، وقد أسدى وزير الصحة بالمناسبة تشجيعاته لكل الإطارات الطبية وشبه الطبية وأعوان الصحة، للجهود التي ما انفكوا يبذلونها لمجابهة هذا الوباء، مؤكدا إستعداد الوزارة التام لتلبية حاجيات الجهة تحسبا لكل الطوارئ.