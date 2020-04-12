وزير الصحة يؤدي زيارة للمستشفى الجهوي بتطاوين

تحوّل وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، ظهر اليوم الأحد 12 أفريل 2020 إلى ولاية تطاوين، للوقوف على إنجاح تنفيذ مكونات الخطة الوقائية والعلاجية، التي تم إعتمادها بالجهة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.



