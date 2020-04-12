نجم ريال مدريد يقترب من الدوري الإنجليزي

بات الدولي الكولومبي، جيمس رودريجيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قريبا من مغادرة صفوف النادي الملكي، خلال الفترة الصيفية من سوق الإنتقالات المقبلة.





رودريجيز كان قد عاد إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أن قضى موسمين في بايرن ميونيخ بنظام الإعارة، ولكنه لم يلعب كثيراً هذا الموسم بسبب الإصابات وخيارات زيدان.





وأكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن نادي إيفرتون يعمل على قدم وساق للتوقيع مع جيمس رودريجيز، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





شيرا شدد على أن جيمس رودريجيز صاحب الـ28 عاماً يرغب في الإنتقال إلى إيفرتون، والعمل مرة أخرى مع المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.



