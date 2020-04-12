مدرب منتخب مصر يشن هجوما ناريا على الحضري

أطلق بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق ونادي لوس أنجلوس الأمريكي حاليا تصريحات نارية عن عصام الحضري حارس المنتخب المصري.

وتحدث برادلي عن سبب عدم الاعتماد على الحضري وقت تدريبه للمنتخب المصري في تصريحات تليفزيونية قائلا: "كان الشناوي وإكرامي في ذلك الوقت أكثر مشاركة مع أنديتهم من الحضري لذلك فضلت الاعتماد عليهم".

وتابع برادلي حديثه: "الحضري أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل مواجهة منتخب تشيلي لأنه لا يحب أن يكون بديلا في المباريات".

وأنهى بوب برادلي تصريحاته قائلا: "بالطبع الحضري حارس مميز ولكنه عنيد جدا ويفكر في نفسه أكثر".