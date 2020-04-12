وكيل لوتارو يُفجر مفاجأة حول انتقاله لبرشلونة

اعترف سيرجيو زاراتي وكيل النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الايطالي بأن هناك فرصة كبيرة لانضمام موكله إلى برشلونة.





قدم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مستوى رائع مع إنتر ميلان خلال موسم 2019-2020 ، وسجل 16 هدف في 31 مباراة ، بما في ذلك 5أهداف في دوري الأبطال.





يعتقد أن مجموعة من الأندية ، بما في ذلك برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي ، مهتمون بالتوقيع مع مارتينيز صاحب الـ 22 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ووفقًا لوكيل مارتينيز ، سيرجيو زاراتي:، إن برشلونة في وضع قوي عندما يتعلق الأمر بالهبوط المحتمل لأمريكا الجنوبية.





خلال تصريحات لشبكة فوكس سبورتس "هناك فرصة كبيرة لانضمام لوتارو مارتينيز إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية ".





ويدخل مانشستر سيتي كأبرز المرشحين للتوقيع مع مارتينيز حيث كان النادي الوحيد المستعد لدفع 97.5 مليون جنيه استرليني لدفع الشرط الجزائي للمهاجم الأرجنتيني مع انتر ميلان.