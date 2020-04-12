كواليس انتحار شاب من أعلى مصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس

من الدور الرابع رمى شاب نفسه بعد إصابته بأزمة نفسية، وجاء ذلك بعد إيداعه 20 يومًا داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان، بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.





أُودع الشاب داخل المصحة أملا في علاجه، وتخلصه من المواد المخدرة بجسده، لكن كانت الأيام تمر يومًا تلو الآخر، دون شفائه، وفشل القائمون على المصحة في علاجه لكونها غير مرخصة، وعدم توافر أطباء متخصصين لعلاج المدمنين.





وساءت الحالة النفسية للشاب العشريني العمر، لعدم تمكنه من مغادره المصحة، وسوء حالته الصحية، فلم يجد أمامه حلا سوى التخلص من حياته، وعلى إثر ذلك صعد إلى الدور الرابع بالمصحة وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.





وحسبما أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من القائمين على المصحة النفسية، اقتيادهما إلى ديوان المركز، للتحقيق معهما حول إدارتها مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان.





وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده بورود إشارة للعقيد محمد نشأت مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بسقوط شاب من مصحة لعلاج الإدمان بدائرة المركز.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





قوة أمنية قادها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، ومعاونه الرائد مصطفى عثمان، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب عشريني العمر، مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.





وأجريت التحريات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت إلى أنه تم إيداعه داخل المصحة منذ حوالي أسبوعين لتلقي العلاج اللازم، وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من أحد طوابق المصحة مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة.



