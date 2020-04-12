Advertisements

كواليس انتحار شاب من أعلى مصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
من الدور الرابع رمى شاب نفسه بعد إصابته بأزمة نفسية، وجاء ذلك بعد إيداعه 20 يومًا داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان، بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

أُودع الشاب داخل المصحة أملا في علاجه، وتخلصه من المواد المخدرة بجسده، لكن كانت الأيام تمر يومًا تلو الآخر، دون شفائه، وفشل القائمون على المصحة في علاجه لكونها غير مرخصة، وعدم توافر أطباء متخصصين لعلاج المدمنين.

وساءت الحالة النفسية للشاب العشريني العمر، لعدم تمكنه من مغادره المصحة، وسوء حالته الصحية، فلم يجد أمامه حلا سوى التخلص من حياته، وعلى إثر ذلك صعد إلى الدور الرابع بالمصحة وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

وحسبما أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من القائمين على المصحة النفسية، اقتيادهما إلى ديوان المركز، للتحقيق معهما حول إدارتها مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده بورود إشارة للعقيد محمد نشأت مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بسقوط شاب من مصحة لعلاج الإدمان بدائرة المركز.
وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

قوة أمنية قادها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، ومعاونه الرائد مصطفى عثمان، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب عشريني العمر، مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وأجريت التحريات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت إلى أنه تم إيداعه داخل المصحة منذ حوالي أسبوعين لتلقي العلاج اللازم، وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من أحد طوابق المصحة مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة.

وأغلقت قوات الأمن بالجيزة المصحة المشار إليها، لكونها غير مرخصة، وتم اقتياد العاملين والنزلاء بالمصحة إلى ديوان المركز، لتولي التحقيق معهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصحه نفسيه بوابة الفجر انتحار مدمن انتحار شاب الفجر ابو النمرس

أخبار تهمك

الحكومة تعلن خبرًا سارًا للمصرين العالقين في الخارج(فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ 42 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي