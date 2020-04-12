Advertisements

وزير الإعلام: 8 أيام متوسط إقامة مريض كورونا بمستشفيات العزل(فيديو)

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:08 م
وزير الإعلام
وزير الإعلام
هدى عبدالرازق
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عدم دخول مصر المرحلة الثالثة من سيناريو مواجهة فيروس كورونا رغم تخطي الحالة رقم 1000، يعود إلى أن متوسط إقامة المريض في مستشفى العزل لا يزيد عن 8 أيام، فضلا على أن نسبة الإصابة في مصر بالفيروس 14 إلى المليون، وهي نسبة بسيطة مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هذين المتغيرين ساعدا في عدم الدخول للمرحلة الثالثة من مواجهة الفيروس، منوها بأن تقليص ساعات الحظر جاء لتقليل الزحام في وسائل النقل.

وشدد الوزير، على ضرورة أن يتحمل المواطنين المسؤولية في مواجهة فيروس كورونا، وغلا ستكون النتيجة صفر رغم الإجراءات التي تتخذها الدولة، كاشفا أنهم رصدوا البعض يغسلون الكمامات ويغسلونها ويعيدون بيعها مرة أخرى.

ونوه، بأن المدن الجامعية في 7 جامعات جاهزة لاستقبال الحالات المصابة باللكورونا، والتي وفرت بدورها 11 ألف سرير معقبا: "سنحتاجهم لو لقدر الله زادت الحالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم اجتماعها الدوري، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل وهى "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الامديد، ملوى ومستشفى قها". 

واطمأنت خلال الاجتماع على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

ووجهت بضرورة تواجد فرق للدعم النفسى بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.

ووجهت الوزيرة أيضًا بتواجد مسئول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاعلام مستشفيات العزل كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ يوم

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ ساعة و نصف

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تعلن خبرًا سارًا للمصرين العالقين في الخارج(فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ يوم

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

محمود سعد يُطالب بتطبيق حظر التجوال الكامل في عيد شم النسيم(فيديو)

مصر تكسر حاجز الألفي إصابة بفيروس كورونا

لتيسير مهام العمل.. وزيرة الصحة توجه بتوفير "إنترنت فائق السرعة" لمستشفيات العزل

أسامة هيكل: "كنا نتمنى مساعدات أكبر من رجال الأعمال لمتضرري الكورونا"

أحمد موسى: أتوقع أن يكون يوم شم النسيم "مهزلة"(فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي