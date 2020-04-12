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ترامب: اتفاق "أوبك" سينقذ وظائف مئات الآلاف في قطاع النفط

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:56 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اتفاق "أوبك" سينقذ وظائف مئات الآلاف الأمريكيين في قطاع النفط.

ويذكر أن تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، كما جرى التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ورحب وزراء طاقة دول مجموعة العشرين باتفاق تحالف أوبك+ لتخفيض النفط، وأكدوا أنه ضروري لتحقيق توازن الأسعار في الأسواق في ظل تقلص الطلب الحاد نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.

وتضغط السعودية وروسيا وحلفاؤهما على المكسيك للانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات جماعية للإنتاج تعادل 10% من الإمدادات العالمية، وسيدعون الولايات المتحدة ومنتجين آخرين لخفض 5% أخرى.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، الجمعة، أنه من الضروري ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي. 

وتتصدر خطة خفض تحالف أوبك+ جدول أعمال اجتماع الجمعة المنعقد عن بعد لوزراء طاقة مجموعة العشرين بعد أن توصلت موسكو والرياض ودول أخرى، في إطار مجموعة أوبك+، لاتفاق بعد محادثات مطولة الخميس، لكنه تعثر عندما رفضت المكسيك المبادرة.

وقال وزير الطاقة السعودي، في الكلمة الافتتاحية لاجتماع يتم بدائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء طاقة دول مجموعة العشرين: "في هذه الأزمة العالمية، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي".

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