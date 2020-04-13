بعد خروجه من المستشفى.. رحلة رئيس الوزراء البريطاني مع فيروس كورونا

غادر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المستشفى، الأحد، وتوجه بالشكر لهيئة الصحة لإنقاذ حياته، قائلا: "الأمور من الممكن أن تسير في أي من الاتجاهين"، وأصيب جونسون بفيروس كورونا قبل حوالي ثلاثة أسابيع وتدهورت حالته قبل أسبوع.

وتستعرض الفجر رحلة جونسون مع كورونا:

الرعاية المركزة

وأعلنت مصادر بريطانية، عن نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة، في 6 أبريل، بعد تدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.





وكشفت وسائل الإعلام البريطانية، أن جونسون تدهورت حالته الصحية، بعد 10 أيام من إصابته بالفيروس، أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية إن جونسون عانى من مشاكل في التنفس، واحتاج لجهاز التنفس الصناعي.





وأوضح متحدث باسم مكتب جونسون، أن جونسون يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، ويبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في لندن.





ومن جانبه، قال والد جونسون "لا يمكنني أن أتصور خروجه من المستشفى والعودة إلى داونينغ ستريت واستلام زمام الأمور بدون فترة استراحة".





وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الأحد 6 أبريل، أن بوريس جونسون دخل إلى المستشفى لإجراء فحوص، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا، بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالمرض.



