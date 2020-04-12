مهند الدسوقي يستعد لتصوير فيلم ضمن حملات دعم الجيش الأبيض

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يستعد المخرج مهند الدسوقي لتصوير فيلمه الجديد "غرفه ١٠٥"والذي يعد استكمالا لسلسلة افلام قصيرة تقدم رسائل توعيه عن فيرس كورونا المستجد.





و الفيلم من تأليف محمد المغربي و مدير التصوير عبد الرحمن سالم الذي اصبح بينهم تعاون ناجح ملحوظ الفترة الاخيره و جرافيكس مصطفي علي وتصميم اسماء اسماعيل ومساعد المخرج أحمد غمري والمخرج المنفذ عبد الرحمن راجي و الفيلم ايضا من تمثيل مجموعه من العناصر الشابه المميزة.





يذكر انه طرح لفريق العمل سابقا فيلم كوفيد ١٩ الذي لقي اشاده كبيره من الجميع اعلاميا وصحفيا وصنف اول فيلم عربي عن فيروس كورونا.





ومن المنتظر عرض الفيلم عالسوشيال ميديا والقنوات بمجرد الانتهاء من تصويره واعمال المونتاج الخاصه به الاسبوع القادم.





فكره الفيلم "غرفة 105" يتكلم عن أهمية الجيش الأبيض وكيف يتفاعل الناس معهم وكذلك كيف يتعامل البعض بجهل في الشارع المصري مع انتشار الوباء والتعامل مع الأطباء