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رفض مقترح استكمال بطولة الدوري الإسباني في جزر الكناري

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، رفضا مقترح استمرار بطولة الدوري الإسباني في جزر الكناري.


وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن عن إيقاف كل الأنشطة الرياضية في إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.


وكانت مجموعة فندقية قد اقترحت على رئيس الدوري الإسباني إستكمال بطولة الليجا في جزر الكناري التابعة لدولة إسبانيا.


وأوضحت التقارير، أن مسؤولي الدوري الإسباني، لا يثقون في قدرة جزر الكناري على إحتضان 42 فريقا و226 مباراة، بسبب قلة الملاعب والبنية التحتية هناك.

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