فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

تحدث تقارير صحفية مساء اليوم الأحد عن استبعاد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي لخمسة لاعبين من الصفقات المحتملة لخلافة أحمد فتحي في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





بديل أحمد فتحي في الأهلي

وذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد عن موقف المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من ضم صفقة بديلة لتعويض رحيل أحمد فتحي لاعب الأحمر الراحل لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





ورفض المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فكرة ضم ظهير أيمن أجنبى خلال الفترة الماضية، رغم قيام عدد من وكلاء اللاعبين بعرض مجموعة من اللاعبين مثل وجدى كشريدة، وبن عيادة، وحمدى النقاز لارتداء الفانلة الحمراء بداية من الموسم الكروي المقبل.





وأضافت التقارير أن المدرب رينيه فايلر طلب بشكل رسمى من إدارة الأهلى، التعاقد مع ظهير محلى، لخلافة أحمد فتحى بعد تأكد انتقاله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.



