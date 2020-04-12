فتحي ينضم للقائمة.. 5 أساطير لم تتوقع جماهير الأهلي رحيلهم

أعلن نادي بيراميدز أمس السبت 11 أبريل رسميا التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وتفاجئ الجميع برحيل أحمد فتحي عن صفوف القلعة الحمراء بشكل مفاجئ بعد أن كانت جماهير النادي متوقعة أن ينهي مسيرته الكروية داخل جدران النادي.





وأصبح أحمد فتحي خامس لاعب من أساطير الأهلي الذين قرروا الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل غير متوقع وتسببوا في حالة غضب كبيرة للجماهير.





ويستعرض لكم موقع "الفجر" الأربع نجوم الآخرين الذين لم تتوقع الجماهير رحيلهم عن القعلة الحمراء كالآتي:





- التوأم حسن

تفاجئ الجميع بإتخاذ التؤأم حسام وإبراهيم حسن قرار صادم في يوم 8 أغسطس من عام 2000 بالانضمام لصفوف الغريم التقليدي نادي الزمالك بعد قرار الأهلي بالاستغناء عنهم بأمر من صالح سليم رئيس النادي وقتها.





- عصام الحضري

كان عصام الحضري حارس مرمى النادي الأحمر السابق هو الصدمه الكبرى حيث قام بالهروب من صفوف الفريق في عام 2008 لينضم لنادي سيون السويسري واستند إلى غضبه من مانويل جوزيه مدرب الفريق وقتها وتصرفاته معه بالاضافه إلى وصوله لسن الخامسة والثلاثين ورفض القلعة الحمراء لأحترافه لذلك قرر الهروب من النادي.





- عبد الله السعيد

وفي عام 2019 رفض عبد الله السعيد تجديد عقده مع النادي الأحمر بعد 8 أعوام داخل جدران القلعة الحمراء وذلك بسبب ضعف المقابل المادي وكانت ازمته هي حديث مصر بسبب توقيعه للزمالك ثم موافقته على تجديد عقده مع الأهلي وتراجعه عن قراره ليتفاجئ بتخلي النادي عنه لينضم لنادي أهلي جده ثم عاد منه على بيراميدز لتغضب منه جماهير الأحمر بشكل كبير جدا.





وانضم فتحي إلى هذه القائمة ليكون خامس لاعب يتسبب رحيله في حالة غضب شديدة لجماهير الأحمر ولكن هل سيكون فتحي أخر اللاعبين أم سينضم اسم جديد إلى القائمة؟