عماد الدين أديب: السيسي أدار أزمة كورونا بأمانة وشجاعة وفدائية

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن مصر في معدلات الإصابة والشفاء أفضل بكثير من الدول الأخرى، كإيران وتركيا وإسرائيل منخفضة السكان وكثيفة الإصابة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدار أزمة كورونا بأمانة وشجاعة وفدائية.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،: "الدولة والحكومة استطاعت مواجهة ثلاث إشكاليات كبيرة أبرزها المناطق المزدحمة وكون مصر دولة غير نفطية".





وذكر أن مصر أمام ظرف استنثائي لا دخل للحكومة ولا للدولة فيه، وهذا الظرف وعمل من أعمال القدر والطبيعة، مضيفًا: "هناك معطيات أمام الرئيس، وتقيمى للحكومة، إذا قارناها بالصين فهي أفضل، أما إذا قارناها بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فالحكومة المصرية أفضل.. وأداء الحكومة ما بين جيد وجيد جدًا".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.