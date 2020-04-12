Advertisements

عماد الدين أديب: السيسي أدار أزمة كورونا بأمانة وشجاعة وفدائية

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن مصر في معدلات الإصابة والشفاء أفضل بكثير من الدول الأخرى، كإيران وتركيا وإسرائيل منخفضة السكان وكثيفة الإصابة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدار أزمة كورونا بأمانة وشجاعة وفدائية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،: "الدولة والحكومة استطاعت مواجهة ثلاث إشكاليات كبيرة أبرزها المناطق المزدحمة وكون مصر دولة غير نفطية".

وذكر أن مصر أمام ظرف استنثائي لا دخل للحكومة ولا للدولة فيه، وهذا الظرف وعمل من أعمال القدر والطبيعة، مضيفًا: "هناك معطيات أمام الرئيس، وتقيمى للحكومة، إذا قارناها بالصين فهي أفضل، أما إذا قارناها بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فالحكومة المصرية أفضل.. وأداء الحكومة ما بين جيد وجيد جدًا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عماد الدين اديب بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ يوم

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تعلن خبرًا سارًا للمصرين العالقين في الخارج(فيديو)

منذ ساعة و نصف

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي