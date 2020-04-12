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الجيش الليبي: الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف الإمدادات الطبية
الأحد 12/أبريل/2020 - 10:13 م
الفجر
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.
وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأحد، أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا.
وأشار إلى أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
ويذكر أن أعلن أعلن الجيش الليبي، الأحد، وصول 1500 إرهابي إلى طرابلس قادمين من تركيا.
وقال اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش رصدت وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا.
وأضاف، أن الطائرات التركية المسيرة ما زالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا رغم الهدنة الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا.
وتابع المسماري: "مطارات تركيا ما زالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، ولم يصلنا أي استنكار من الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان إزاء العدوان التركي على بلادنا".
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن كل المناطق العسكرية في عمل دائم ومستمر للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القوات تراقب الحدود وتقف أمام الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في جنوب شرقي البلاد.
وقال المسماري: إن "هناك أسلحة تدخل إلى ميلشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا".
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