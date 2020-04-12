الجيش الليبي: الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف الإمدادات الطبية

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.





وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأحد، أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا.





وأشار إلى أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.



