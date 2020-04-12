"الغذاء والدواء" توافق على إجراء تجارب سريرية لمضادات الفيروسات في 7 مستشفيات





أعربت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مساء اليوم الأحد، عن موافقتها بشأن إجراء دراسة سريرية محكّمة دوليًا في سبعة مستشفيات بالمملكة العربية السعودية، وذلك على عددٍ من مضادات الفيروسات، التي قد تسهم في علاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، و جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للهيئة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وأكدت "الغذاء والدواء" على أنها تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، على إجراء هذه التجربة السريرية التضامنية مع دول العالم؛ لاختبار فعالية هذه المضادات.





ووأعلنت الهيئة، في وقت سابق من اليوم، عن إصدار "الدليل التوجيهي المساعد" للجهات المعنية بإجراء الدراسات السريرية في المملكة؛ وذلك لتوضيح آلية إجراء الدراسات السريرية في ظل جائحة فيروس كورونا.





كما أوصت على "تويتر"، جميع الجهات المعنية بإجراء التجارب السريرية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، الصادرة أو التي تصدر مستقبلًا من وزارتي الصحة والداخلية، والمجلس الصحي السعودي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والمكملة للتوصيات الموجودة بهذا الدليل، والتي قد يتم تحديث هذا الدليل بناء عليها، مؤكدة على عدم ممانعتها لأي إجراءات قد تراها الجهات البحثية ملائمة لمنع انتشار الفيروس، وضمان سلامة المشاركين وممثل يتلك الجهات ووقايتهم من خطره.





وحثت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد فعال لهذه الجائحة، كما ستقدم كل سبل الدعم لمن يتقدم بمثل تلك الإجراءات.



