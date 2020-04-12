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شعبة الإعلانات: مبادرة "المتحدة" منحتنا قبلة الحياة

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أشاد أشرف خيري، رئيس شعبة الإعلانات باتحاد الصناعات، بالمبادرة التي أطلقتها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإطلاق حملة إعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية، للإعلان عن الأعمال الدرامية والبرامج التي ستذاع على قنواتها في شهر رمضان المقبل، مؤكدًا أنها "بمثابة قبلة الحياة لهذا القطاع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،: "نحن بصدد إصدار بيان لشكر الشركة المتحدة.. لقد منحتنا قبلة الحياة".

وواصل: "نحن من أكثر الصناعات التي تضررت في أزمة كورونا، بنسبة تتخطى 98%، وخاصة أن الأزمة جاءت في رواج وذروة موسم الإعلانات".

وقررت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق حملة إعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية، للإعلان عن الأعمال الدرامية والبرامج التي ستذاع على قنواتها في شهر رمضان المقبل.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة، إن «اللافتات بدأت بالفعل في التركيب في الشوارع»، مشيرًا إلى أنه «بعد تأكد انسحاب بعض المعلنين، وهذا يؤثر على تلك الصناعة رأت إدارة الشركة التدخل وإطلاق حملة إعلانية تدعم تلك الصناعة التي يعتمد عليها آلاف العاملين سواء المنتظمين أو العمالة باليومية، وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم مع مواجهة فيروس كورونا المستجد».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية


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