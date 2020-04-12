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منتج مسلسل سكر زيادة: الجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي تحدي كبير

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:46 م
سكر زيادة
سكر زيادة
شيماء يونس
تحدث منتج مسلسل "سكر زيادة" صادق الصباح، في حوار له مع برنامج "the insider بالعربي"،المذاع عبر قناة دبي، عن كواليس المسلسل وبعد الجمع بين الفنانة نبيلة عبيد و الفنانة نادية الجندي برغم العلاقات المتوترة في الفترة الماضيه وغيابهم عن الشاشة لسنوات طويلة.

وصرح صادق خلال الحوار قائلا:" علاقتنا معهم بها مودة و أحترام، و الأثنين من القامات في عالم السينما والفن، والحقيقية تواجد القبول و التجاوب ولم يوجد أي إشكالات"، و استكمل حديثة قائلا:" التحدي كان كبير ومسئولية مهمة، وهم قامات في تاريخ الفن على المستوي السينمائي و الدرامي، والأمر كان يحتاج لإنتباه و رعاية، والحمد لله فترة التحضير كانت طويلة ومبسوطين بالنتيجة الأولية".

والجدير بالذكر أن مسلسل "سكر زيادة" يدور في اطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم , واعطائهم حق العيش في فيلا واحدة , و يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش ايضا في نفس الفيلا، و يشارك في هذا العمل نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ويضم المسلسل العديد من ضيوف الشرف مصطفى أبو سريع، إنجي علي، مايان السيد، خالد أنور، روجينا، أحمد جمال سعيد وأخرون، المسلسل تأليف أمين جمال،إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، و إخراج وائل إحسان

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