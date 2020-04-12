أخبار ريال مدريد اليوم.. باريس يهدي بيريز الصفقة المنتظرة وزيدان يتخلى عن نجميه من أجل ضم مرعب الحراس

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 12 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها موافقة مسئولي باريس سان جيمان على رحيل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجميه من أجل التعاقد مع نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد ما زال يطمح في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط هجومه.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد على إستعداد للتخلي عن خدمات نجمي الفريق الكولومبي خيمس رودريجيز والويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل التعاقد مع هاري كين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يحرص على بيع الثنائي خيمس رودريجيز وجاريث بيل وإستثمار هذه الأموال من أجل التعاقد مع هاري كين الذي سيكلف خزينة النادي الملكي أكثر من 200 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا قد كشف في تصريحات صحفية مؤخرًا لوسائل الإعلام عن رغبته في الرحيل عن توتنهام من أجل التتويج بالألقاب والبطولات.





- أزمة كورونا تؤجل صفقة القرن في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية فرنسية بأن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني قد توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن هذه الصفقة كانت في آخر مراحل حسمها قبل عدة أسابيع ولكنها توقفت بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن موقع باريس تيم الفرنسي أن هذه الصفقة التي كانت على وشك الإنتهاء سيتم تأجيلها بشكل شبه مؤكد وأنها لن تتم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي سيستمر لموسم آخر مع باريس سان جيرمان الفرنسي وسيكون صيف 2021 هو الحاسم في هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الممكن أن يستطيع باريس سان جيرمان تجديد عقد نجمه الفرنسي الذي ينتهي في صيف 2022 أو يبيعه في 2021 حتى لا يرحل مجانًا بعد عام.





- صراع أوروبي كبير على نجم فالنسيا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني دخل في صراع كبير مع عدد من كبار أندية أوروبا على الشاب فيران توريس موهبة وجناح فالنسيا الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ريال مدريد يتطلع إلى بيع نجمه الويلزي جاريث بيل من أجل تأمين المبلغ المناسب وذلك للتعاقد مع توريس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن توريس شارك في 35 مباراة مع فالنسيا الإسباني في الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة وأنه أصبح مطلوبًا في عدة أندية مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان المدير الفني لريال مدريد يطمح في القيام بعدة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تحسين وتطوير الفريق وخاصة في الناحية الهجومية.





- ريال مدريد يدرس العودة إلى التدريبات

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يقوم بدراسة قرار خطير يسعى لاتخاذه في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه عقب إعلان ريال سوسيداد عن عودته إلى التدريبات يوم الثلاثاء المقبل فإن ريال مدريد من أبرز الأندية التي تفكر بشكل جدي أيضًا في العودة إلى التدريبات بغض النظر عن المخاوف الحالية من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يناقشون حاليًا إذا كان من الملائم العودة إلى العمل الآن تحديدًا وأنهم يشعرون بالاستعداد للقيام بذلك الأمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد كان أول نادي يدخل الحجر الصحي في الثاني عشر من مارس الماضي وذلك بعد إصابة نجم فريق كرة السلة تري تومبكينز بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه صدر قرار بإغلاق فالديبيباس حتى السادس والعشرين من مارس الماضي لكن حالة الطوارئ في إسبانيا تعني أن المدينة الرياضية للميرنجي لن يتم فتحها الآن.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الطبي في النادي الملكي بقيادة الطبيب نيكو ميهيتش وضع بروتوكول سلامة خاص بالفرق من أجل تنفيذه بمجرد عودة اللاعبين إلى التدريبات.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هذا البروتوكول سيضع في الاعتبار الوضع الحالي في مدريد والتي كانت مركز تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وهي واحدة من أكثر المدن والعواصم تضررًا بالفيروس المميت حول العالم.





- باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

كشف جيروم روثين نجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وافقت على رحيل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي والذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في يونيو 2022 إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال روثين في تصريحات عبر أثير إذاعة مونت كارلو: "أعرف من مصادر أن كيليان مبابي كاد أن يوقع لريال مدريد بالفعل للانضمام له هذا الصيف لكن ما حدث (يقصد أزمة فيروس كورونا) سيؤجل وصول مبابي لموسم آخر".

وأضاف:"باريس سان جيرمان رحب ببيع مبابي هذا الصيف بعد أن تم التأكد من أن النجم الفرنسي لن يجدد تعاقده".

واختتم روثين تصريحاته قائلاً:"انضمام مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت فقط، حيث سينضم في نهاية الموسم المقبل وستكون مسألة ضمه أسهل وأقل تكلفة".





- يوفنتوس يطلب نجم ريال مدريد

أبدى نادي يوفنتوس رغبته في ضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني المعار لآرسنال الإنجليزي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم السبت، أن سيبايوس ربما يرحل بشكل نهائي عن النادي "الملكي" حيث لا يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في وجوده بالفريق.

واضافت الصحيفة أن اللاعب يرغب في البقاء مع آرسنال، رغم وجود عروض لضمه من الدوري الإسباني وتحديداً من بلنسية وريال بيتيس، بجانب الاهتمام الذي تلقاه من فريق يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس مستعد لدفع راتب سنوي لسيبايوس يتراوح بين أربعة ملايين وأربعة ملايين و500 ألف يورو لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وذكرت موندو ديبورتيفو"أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 40 مليون يورو لترك اللاعب، ويبدو أن يوفنتوس هو الوحيد القادر على دفع مثل هذا المبلغ على عكس ارسنال وبلنسية وريال بيتيس.





- ريال مدريد يفتح أبوابه لرحيل مارسيلو

أصبح مصير مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني غامضًا بسبب تراجع مستواه في آخر موسمين، وفقدانه للمركز الأساسي لصالح فيرلاند ميندي هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يمنع مارسيلو من الرحيل في حال طلب اللاعب مغادرة النادي هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يعارض رحيل اللاعب صاحب الـ31 عاماً ولن يعقد مهمة اللاعب بالرحيل، ولكن النادي حريص جداً على إستمراره الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الى أن ريال مدريد لا يرغب بالبحث عن لاعب بديل في حال رحيل مارسيلو، لذلك يفضّل النادي بقاء اللاعب الموسم المقبل، علماً أن عقده ينتهي في 2022.





- توتنهام يحدد سعرا خرافيا لبيع هاري كين لريال مدريد

حددت إدارة توتنهام سعرًا خرافيًا للتخلي عن مهاجم وقائد الفريق هاري كين، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن توتنهام حدد 227 مليون يورو لرحيل هاري كين.

وأضافت الصحيفة: "مالك النادي دانيال ليفي، مستعد للتخلي عن كين، ليكون قادرًا على سد تكاليف الملعب الجديد للنادي؛ بسبب الأزمات الاقتصادية الحالية بعد تفشي وباء كورونا"

وتابعت: "إدارة توتنهام، ترى أن رحيل كين لن يكون برقم أقل من سعر انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان (222 مليون يورو)، ليصبح المهاجم الإنجليزي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم".

ومؤخرًا أبدى كين استعداده للرحيل عن صفوف السبيرز، وبدء مغامرة جديدة مع ناد آخر، يتيح له فرصة تحقيق قفزة نوعية في مسيرته الكروية.

وأشار التقرير، إلى أن ديون ملعب توتنهام الجديد، الذي تم إنشاؤه بتكلفة أكثر من مليار و100 مليون يورو، تضع إدارة النادي في ورطة، لذلك فإن بيع كين بهذا السعر، سيُساعد في حل الأزمة.

ويُعد ريال مدريد من أكثر الأندية اهتماما بكين، حيث يسعى رئيس الميرنجي فلورينتينو بيريز، لتعويض العجز التهديفي للفريق، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.





- نجم توتنهام المطلوب في ريال مدريد أغلى من نيمار

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي حدد سعر بيع هداف ونجم الإنجليزي هاري كين والمرشح بقوة للرحيل إلى ريال مدريد بالإضافة إلى أن العديد من الأندية الأوروبية أبدت اهتمامها بضم النجم الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن توتنهام يرغب في الحصول على 227 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه هاري كين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن توتنهام يرغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في رحيل البرازيلي نيمار عن برشلونة الإسباني وانضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توتنهام يخطط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة وذلك من أجل المساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي بسبب أعمال بناء استاده الجديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه هناك تكهنات واسعة انتشرت في الفترة الأخيرة حول رغبة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم هاري كين.



