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ميسي يوجه رسالة للعاملين في الصحة حول العالم

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:26 م
ميسي
ميسي
وكالات
عبّر لاعب فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأحد، عن امتنانه الكبير للأطقم الطبية لعملهم على مكافحة وتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعلى حسابه على تويتر، وجه النجم الأرجنتيني الشكر للعاملين في مجال الصحة الذين يحاربون في جميع أنحاء العالم لاحتواء آثار انتشار الوباء.

وكتب ميسي "انتهى لأسبوع العالمي للعاملين في مجال الصحة وأود أن أرسل لهم بالغ شكري على العمل الذين يقومون به".

وأردف "أبطال غير معلومين يتحملون أيام وليالي طويلة بعيداً عن عائلاتهم من أجل تأمين سلامة عائلاتنا من فيروس كورونا ولاستمرارهم في التزامهم الشريف في العناية بالنساء الحوامل والحفاظ على سلامة أرواح الأطفال والشباب".

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