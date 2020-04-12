بعد رحيل فتحي.. وليد سليمان أخر عنقود الجيل التاريخي للأهلي

أعلن مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، عن إتمام التعاقد مع أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

وكان فتحي، قرر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، عقب انتهاء تعاقده وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه حول تجديد عقده وإستمراره حتى إعلان إعتزاله.

وبخروج أحمد فتحي، لم يتبقى من الجيل الذهبي للنادي الأهلي، سوى وليد سليمان والذي تأكد إستمراره لفترة مقبلة داخل جدران التتش.

ووقع وليد سليمان، مؤخرًا على عقود تجديده لمدة موسمين مقبلين، ليستمر حتى نهاية عام 2022 والتي من الوارد أن يعتزل بعدها.

وشمل الجيل الذهبي عدة نجوم داخل القلعة الحمراء على رأسهم عماد متعب ومحمد أبوتريكة ومحمد بركات وشريف إكرامي وفلافيو وحسام غالي وحسام عاشور وعبدالله السعيد وغيرهم من اللاعبين، ولم يتبق منهم سوى وليد سليمان لاعب الفريق الحالي.

ويرصد "الفجر الرياضي" أهم اللاعبين التي رحلت عن الجيل الذهبي في الأهلي من خلال التقرير الآتي:-

1

- "حسام عاشور"

قرر النادي الأهلي، عدم التجديد للاعب المخضرم حسام عاشور لاعب وسط الفريق، مع نهاية تعاقده الموسم الجاري، بناءً على توصية من رينيه فايلر المدير الفني، لعدم الحاجة الفنية إليه.

2

- "شريف إكرامي"

تأكد رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، عن صفوف ناديه بعدما أعلن بالاتفاق مع النادي عن عدم تجديد تعاقده بالموسم الحالي والبحث عن تجربة جديدة من أجل المشاركات الأساسية.

3

- "أحمد فتحي"

كان أخر اللاعبين التي رحلت عن صفوف المارد الأحمر، بعدما مضى ما يقرب من 13 عامًا داخل أروقة التتش ساهم في العديد من الألقاب المحلية والإفريقية.