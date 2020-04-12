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متى سينتهي وباء كورونا هل قريبًا أم أنه سيتمد لأشهر أخرى

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:29 م
وباء كورونا
وباء كورونا
متى سينتهي وباء كورونا هل قريبًا أم أنه سيتمد لأشهر أخرى

متى سينتهي وباء كورونا سؤال يتسائله كافة الأفراد حول العالم ويرغبون في الوصول إلى إجابة حاسمة تطمئن قلوبهم حول هذا المرض اللعين الذي ملئ القلوب والبيوت بالرعب والخوف، وذلك حسب التصريحات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة حول العالم، نظرًا لأن هذا الوباء تسبب في تعطيل الكثير من مناحي الحياة في العديد من الدول، نتيجة لقرارات الدول بفرض حظر التجوال ووقف الدراسة للحد من انتشار العدوى.


متى سينتهي وباء كورونا

وذلك بعد أن سجلت الدول المصابة مئات الآلاف من الإصابات وعشرات الآلاف من المتوفين، حيث سجلت إيطاليا المركز الأول في أعداد الوفيات، يليها اسبانيا ثم الصين ثم إيران، ويرغب الجميع في معرفة موعد إنتهاء الوباء وخروجه من البلاد، على الرغم من عدم التوصل إلى أن علاج أو لقاح للتخلص منه، إلا أن هناك بعض الأطباء توقعوا المدة الزمنية التي ينتهي فيها الوباء.

أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن وباء كورونا يستمر 18 شهر وفق التصريحات المتداولة من الطبيب التركي رامي أيوب، وعلى الرغم من ذلك فأن الإجراءات التي تتخذها الدول للحد من انتشاره كفيلة بالقضاء عليه والوقاية منه ولكن قد يستمر أيضًا 18 شهر.


منظمة الصحة العالمية

وفي المقابل يرى بعض الأطباء أنه لا يوجد وقت مُحدد لانتهاء هذا الوباء وأنه لا يمكن القضاء عليه بدون إيجاد أي مصل أو علاج له، وأشادوا إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية من أجل التعايش مع الوباء إلى حين رحيله، وأكدت المنظمة أنه لا يمكن توقع المدة التي يستغرقها الوباء حتى مع ظهور علاج له، وأن الحل الوحيد للتخلص من الأزمة هو إتخاذ كافة إجراءات الوقاية.

فقالت: "نحن على مشارف مستقبل مجهول نمضي قدمًا إليه، دول كثيرة في أرجاء العالم بدأت للتو دائرة هذه الجائحة".

متى سينتهي وباء كورونا هل قريبًا أم أنه سيتمد لأشهر أخرى

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