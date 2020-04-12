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الرئيس الأمريكي يشكر الملك سلمان وبوتين على اتفاق "أوبك +"
الأحد 12/أبريل/2020 - 10:21 م
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، الشكر إلى ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً اتفاق أوبك+ بأنه "عظيم وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأمريكية".
هذا وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء المنظمة ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها، في أوبك+، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج ابريل نيسان من السعودية والإمارات والكويت.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من مساء اليوم، أن بوتين وترامب والملك سلمان، عبروا في اتصال هاتفي عن دعممهم الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك +" حول خفض إنتاج النفط.
وقال الرئاسة: إن القادة أيدوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار منظمة "أوبك +" بشأن الحد الطوعي على مراحل لإنتاج النفط من أجل استقرار الأسواق العالمية وضمان استدامة الاقتصاد العالمي ككل، وسيدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ"، مضيفأً أن "القادة اتفقوا على مواصلة الاتصالات بين قادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية".
ولفتت إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تبادلا في اتصال منفصل، وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط وقضايا موضوعية لضمان الأمن الاستراتيجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط مرة أخرى.
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