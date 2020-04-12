رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: إسقاط القضايا ضد المتعثرين يُسهم في تحرك السيولة

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قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن إسقاط القضايا ضد العملاء يساعد الاقتصاد في تحرك السيولة التي ستكون تحديًا كبيرًا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي أدت بالتالي إلى حظر الحركة وبيع وتصدير واستيراد المنتجات.



وأضاف "خضير"، في لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك المركزي أطلق سياسة رشيدة وحكيمة وتحرك لدعم دورة الإنتاج ودعم الشركات المتعثرة حتى لا تتوقف على الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط منح قروض، لكن البنوك تريد أن تُصبح بمثابة شريك للمستثمر الذي يطلب الحصول على القرض، وليس مع التعثر حبسه، ولكن دعمه ومساعدته في الأزمة.



وأشار إلى أن أزمة استمرار العمالة يختلف من قطاع لأخر، والحديث عن حماية المؤسسات المختلفة للعملة تختلف من 3 أشهر حتى 12 شهر، لكن المؤسسات الخاصة لديها احتياطات نقدية تحمي تدفقاتها النقدية، وبالتالي اتخاذ إجراءات ضد العمالة في هذا الوقت مبكرًا للغاية، ونحن لازلنا في بداية الأزمة، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا ستنتهي مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي.







وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

