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محمد مصيلحي: 10 أندية ترغب في إلغاء الدوري وأسعار اللاعبين مبالغ فيها

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:40 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
علي نبوي
قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بأن أسعار اللاعبين في الكرة المصرية مبالغ فيها بطريقة كبيرة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"مبالغ اللاعبين مبالغ فيها بكل تأكيد، والمبالغ هذه لن يكن لها وجود مرة أخرى".

وتابع :"من الممكن أن تقوم بشراء لاعب في المستقبل القريب بـ2 مليون جنيه أو 3 مليون جنيه، الأرقام الكبيرة لن تجدي نفعا بعد ذلك".

وأشار :"لا بد علينا أن نفكر في إمكانية استكمال مسابقة الدوري الممتاز من عدمها".

وأوضح :"ليس هناك ناد أو أخر يفكر في إلغاء الدوري هناك 10 أندية تفكر في إلغاء الدوري ليس بسبب تهديدهم بالهبوط ولكن لعدم قدرتهم على توفير المقابل المادي وعدم وجود موارد لها".

وواصل :"الواضح بأننا لن نلعب الدوري قبل شهر يونيو المقبل، بجانب حاجة الفرق إلى شهر كامل من أجل إعدادهم بشكل جيد لاستكمال المسابقة، وهو ما يعني استكمال الدوري في النصف الثاني من شهر يوليو أي أن الدوري ينتهي في شهر أكتوبر".

وأشار :"أنا مع أن يكون للاعبين حقوق ولكن على الجميع أن يعلموا بأن هناك ظروف".


وأتم حديثه :"لو استكمل الدوري في الوضع الطبيعي أي لاعب له مبالغ مالية سيحصل عليها".

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